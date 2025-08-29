Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Các cơ quan khí tượng quốc tế nhận định, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh thành bão, nhưng cấp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam cũng nhận định: hôm nay 29-8, áp thấp nhiệt đới sẽ thành bão (cơn bão số 6) trên Biển Đông.

Bản tin cập nhật vào hồi 8 giờ ngày 29-8 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc - 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 8 giờ ngày 29-8 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hiện các đài khí tượng quốc tế đang theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới này. Theo dữ liệu từ nhiều nguồn, gồm mô hình GFS của Mỹ, ECMWF của châu Âu, cùng các dữ liệu vệ tinh của Himawari-9, áp thấp nhiệt đới có khả năng tác động trực tiếp đến miền Trung của nước ta trong vài ngày tới.

Mô hình dự báo tâm áp thấp nhiệt đới theo nền tảng Windy, cập nhật 7 giờ 40 ngày 29-8

Bão có thể ở cấp 8

Theo mô hình dự báo của Mỹ và châu Âu, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nhưng cấp thấp, tương đương cấp 8 theo thang bão Beaufort mà Việt Nam thường áp dụng, di chuyển về phía Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/giờ. Nếu giữ quỹ đạo hiện tại sẽ đưa tâm áp thấp (hoặc bão) vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình trong khoảng ngày 29 đến 30-8.

Trong khi đó, các mô hình của Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc) thận trọng cho rằng áp suất trung tâm không giảm sâu, hệ thống có thể duy trì ở cấp áp thấp nhiệt đới khi tiếp cận bờ.

Dữ liệu từ các nền tảng quốc tế như Zoom Earth và Windy (tích hợp trực tiếp nguồn từ NOAA, JTWC, ECMWF và GFS) cũng dự báo: đường đi của áp thấp nhiệt đới khá ổn định, trong khi cường độ có sự khác biệt giữa các mô hình.

Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ 30 ngày 29-8 theo nền tảng Zoom Earth. Dự báo tâm áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) đi vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Hoàn lưu bão gây mưa lớn

Các cơ quan khí tượng dự báo, khi bão yếu, nguy cơ mưa lớn là rất đáng lo ngại, đặc biệt tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và Thanh Hóa, với lượng mưa trung bình 300-400mm trong các ngày tới, có nơi vượt 500mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, có mưa vừa đến mưa to ngắt quãng, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời trong những ngày cuối tháng 8.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi sát thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng như các kênh quốc tế để có kịch bản ứng phó phù hợp, nhất là trong bối cảnh nhiều khu vực vừa trải qua đợt mưa cực đoan do hoàn lưu bão số 5 (Kajiki).

PHÚC HẬU