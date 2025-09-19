Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát 3 dự án đầu tư công dự kiến trình kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM

Ngày 19-9, đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM dẫn đầu đoàn khảo sát thực địa tại 3 dự án đầu tư công nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X sắp tới.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, UBND các địa phương có dự án đi qua.

Đoàn khảo sát với sự tham gia của nhiều sở, ngành, đơn vị. Ảnh: C.V.

Đoàn đã khảo sát 3 dự án, gồm:

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn (phường Bình Đông và xã Bình Hưng) với tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án nhằm tiêu thoát nước cho diện tích khoảng 920ha, xây dựng cầu Bà Lớn qua Quốc lộ 50, góp phần chống ngập, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường nước.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé (phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng) có tổng vốn hơn 7.434 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2030. Dự án quy mô nạo vét hơn 4,2km rạch, xây dựng bờ kè dài 5,6km, kết hợp đường giao thông mới, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, giải quyết ngập úng và chỉnh trang đô thị khu vực.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu, TP Thủ Đức), với tổng mức đầu tư trên 3.600 tỷ đồng, dự kiến thực hiện 2025-2029. Dự án nhằm mở rộng mặt cắt đường, cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu kết nối khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố. Dự kiến 3 dự án này sẽ được trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X.

Đoàn khảo sát dự án. Ảnh: C.V.

Hoạt động khảo sát là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các tờ trình về chủ trương đầu tư được thảo luận, xem xét tại kỳ họp thứ 4. 3 dự án đều mang ý nghĩa cấp bách, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và tăng cường kết nối hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG