Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị kiểm tra, động viên các lực lượng luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành

SGGPO

Sáng 7-8, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Báo cáo cho biết, thời gian qua, các đơn vị tích cực, khẩn trương tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch. Khắc phục những khó khăn về thời tiết, ăn ở và cường độ huấn luyện cao, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, miệt mài luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng.

Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 7.jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra huấn luyện

Các đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong khối đội ngũ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành được giao.

Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 24.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà động viên các lực lượng

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Trương Thiên Tô gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lực lượng đang vượt mọi khó khăn, ngày đêm luyện tập cho nhiệm vụ sắp tới. Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 2.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà động viên các lực lượng

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cán bộ, chiến sĩ trong 4 tháng huấn luyện với cường độ cao vừa qua, với mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất”. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập hàng ngày, hàng tuần, các khối cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành...

Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 25.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô trò chuyện, động viên các lực lượng

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng rằng, cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

>>> Hình ảnh các khối đội hình tham gia huấn luyện tại buổi kiểm tra:

Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 3.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 4.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 5.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 6.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 23.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 8.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 9.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 10.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 12.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 20.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 18.jpg

>>> Đông đảo người dân đến xem các lực lượng huấn luyện:

Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 16.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 14.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 15.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 19.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 17.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 22.jpg
Anh Tong cuc Chinh tri kiem tra hop luyen 21.jpg
Tin liên quan
TRẦN BÌNH - ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Trương Thiên Tô Diễu binh Quốc khánh 2-9 Diễu hành Cách mạng Tháng Tám Điều lệnh Luyện tập Lực lượng vũ trang nhân dân Thuần thục A80

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn