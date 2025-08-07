Lãnh đạo Tổng cục Chính trị kiểm tra, động viên các lực lượng luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành

Sáng 7-8, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Báo cáo cho biết, thời gian qua, các đơn vị tích cực, khẩn trương tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch. Khắc phục những khó khăn về thời tiết, ăn ở và cường độ huấn luyện cao, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, miệt mài luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng.

Các đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong khối đội ngũ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành được giao.

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Trương Thiên Tô gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lực lượng đang vượt mọi khó khăn, ngày đêm luyện tập cho nhiệm vụ sắp tới. Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cán bộ, chiến sĩ trong 4 tháng huấn luyện với cường độ cao vừa qua, với mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất”. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập hàng ngày, hàng tuần, các khối cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành...

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng rằng, cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

