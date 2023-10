Bảo vệ bình yên cho tiểu thương chợ đầu mối

Thời gian qua, Công an TPHCM luôn chủ động đấu tranh với các loại tội phạm ở trong và xung quanh các chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố. Qua đó, công an đã triệt phá nhiều băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản…, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giúp tiểu thương, hộ kinh doanh an tâm buôn bán.

Nhiều băng nhóm thu tiền “bảo kê” sa lưới

TPHCM có 3 chợ đầu mối lớn là Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền. Các chợ này quy tụ nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh và mỗi đêm có hàng trăm lượt người đến giao thương. Với tính chất như vậy, chợ đầu mối tồn tại nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Những năm gần đây, Công an TPHCM luôn chủ động trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm tại đây. Trưa 30-9-2023, tại bãi xe chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1984, ngụ TP Thủ Đức) mâu thuẫn chuyện tiền bạc với chị T. (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An, bán trái cây sỉ ở chợ), dẫn đến cự cãi.

Dung vật chị T. xuống đất, dùng dao đâm chị T. tử vong, lấy tài sản của chị rồi tẩu thoát về nhà. Vài giờ sau, Công an TP Thủ Đức bắt được Dung. Từ tháng 4-2023 đến nay, Công an quận 8 và các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM đã triệt phá, bắt nhiều đối tượng tội phạm tại chợ đầu mối Bình Điền. Trong đó, có hai nhóm tội phạm thu tiền “bảo kê” ở chợ này do Châu Phát Ti (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1978) cầm đầu. Hai nhóm hoạt động có tổ chức, quy tụ “dân giang hồ”, có tiền án, tiền sự và sẵn sàng dùng “hàng nóng” nếu tiểu thương, hộ kinh doanh không đóng tiền.

Công an xác định hai nhóm trên cưỡng đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa và đã khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can. Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, cho hay, chợ đầu mối Bình Điền là nơi tập trung nhiều người dân lao động ở các nơi đến làm việc, kiếm sống. Đây cũng là khu vực có nhiều đối tượng phạm pháp hình sự tìm đến để trà trộn, ẩn náu hoạt động... Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây được đặt lên hàng đầu.

Người dân là kênh thông tin hữu hiệu

“Chúng tôi đã tăng cường lực lượng để nắm chắc tình hình, phối hợp với Công an TPHCM nhằm đảm bảo an ninh trật tự chợ để bà con tiểu thương hoạt động, kinh doanh an toàn. Việc triệt phá hai nhóm trên gặp nhiều khó khăn do các đối tượng trong nhóm có nhiều tiền án, có kinh nghiệm đối phó với công an. Bà con tiểu thương dù bức xúc nhưng vì để yên thân buôn bán nên không dám tố cáo đến công an.

Với quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng sự đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa trinh sát Công an quận 8, Phòng Cảnh sát hình sự, hai nhóm tội phạm này đã được triệt phá. Qua đó, đem lại sự bình yên cho tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền”, Trưởng Công an quận 8 Lê Văn Bích chia sẻ.

Sau khi công an triệt phá hai băng nhóm này, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh đã mạnh dạn tới cơ quan chức năng tố cáo. Anh Hưng (tiểu thương) cho biết: “Tôi và hàng trăm tiểu thương rất vui mừng khi biết hai băng nhóm trên bị triệt phá. Trước đây, chúng tôi sợ bị trả thù nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chấp nhận đóng tiền “bảo kê” mà không dám tố cáo đến công an”. Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, ngoài việc lực lượng chức năng đeo bám địa bàn, rất cần người dân lên tiếng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của các băng nhóm tội phạm. Nếu người dân tố giác mà công an địa phương không xử lý hoặc làm ngơ thì Công an TPHCM sẽ xử lý triệt để, từ cán bộ đến các băng nhóm tội phạm.

Điển hình, một vụ án được khởi tố, điều tra nhờ thông tin tố giác của quần chúng nhân dân ở chợ đầu mối Hóc Môn. Nguyễn Trung Nghĩa (sinh năm 1981, Tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn), Phan Ngọc Sơn (sinh năm 1983, tổ viên) câu kết để “ra giá” trả tang vật vi phạm sớm so với quy định. Mỗi trường hợp, tùy theo giá trị tang vật thu giữ, Nghĩa và Sơn nhận từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Từ tháng 10-2021 đến nay, hai bị can này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. “Thời gian qua, nhờ những nguồn tin từ người dân mà lực lượng Công an TPHCM đã điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự phức tạp. Người dân chính là cánh tay đắc lực, kênh thông tin hữu hiệu cho lực lương công an, các cấp chính quyền trong việc đấu tranh với các loại tội phạm”, lãnh đạo Phòng Cành sát Hình sự, Công an TPHCM, nhấn mạnh.