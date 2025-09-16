Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc tế của đất nước

Sáng 16-9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết vừa ban hành của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã trình bày chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh: để đạt được các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng trực tuyến trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chính phủ sẽ xây dựng chiến lược, định hướng phát triển ngoại giao số của Việt Nam đến năm 2030.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế gắn với mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Chính phủ sẽ đánh giá hiệu quả triển khai, đề xuất đàm phán nâng cấp các hiệp định hợp tác kinh tế quốc tế, đặc biệt là các FTA đã ký kết. Bên cạnh đó, nghiên cứu và đề xuất chủ trương tham gia có chọn lọc các FTA và sáng kiến hợp tác kinh tế quốc tế mới, trên tinh thần linh hoạt, hiệu quả và phù hợp lợi ích quốc gia.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ hội nhập, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi FTA – nhất là các FTA thế hệ mới. Chính phủ sẽ xây dựng Đề án Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả các cam kết thương mại.

Đồng chí Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, việc hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh cần tiếp tục được mở rộng, toàn diện, hiệu quả hơn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc tế của đất nước.

Trong đó, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình hành động triển khai các khuôn khổ đối tác đã được thiết lập, đặc biệt là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện và các hình thức tương đương. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng các khuôn khổ đối tác mới, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của Việt Nam.

Song song đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế đã ký kết trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết và gia nhập các cơ chế, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương mới, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, thời gian tới, Chính phủ sẽ khẩn trương xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam đối với các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn, nghiên cứu và phát triển – bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử...

Đồng thời, sẽ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia Mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, cùng các cơ chế hợp tác phù hợp khác, tạo điều kiện để Việt Nam chủ động hơn trong các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Cùng với đó, Chính phủ xác định tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục – đào tạo, y tế, và các lĩnh vực khác.

Việc nâng cao năng lực thực thi các cam kết và thỏa thuận quốc tế sẽ được gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong nước – nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hội nhập.

Chính phủ cũng sẽ tiến hành rà soát, tổng kết việc triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở để đề xuất các định hướng hội nhập mới, phù hợp với bối cảnh khu vực và quốc tế giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh QUANG PHÚC

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59-NQ/TW, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang Trung ương và địa phương trong việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Chính phủ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo về rà soát, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, đồng thời chủ động đề cập nội dung triển khai trong các hoạt động đối ngoại cấp cao với các đối tác.

Cùng với đó là xây dựng cơ chế và nâng cao năng lực giám sát thực thi, phát triển hệ thống đánh giá tuân thủ, đánh giá hiệu quả hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình thực thi cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư; xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, hydrogen, giảm phát thải carbon, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, không gian vũ trụ và các lĩnh vực mới đang nổi lên, có ảnh hưởng đến an ninh và phát triển của đất nước.

