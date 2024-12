Bắt 2 đối tượng có súng vận chuyển số lượng lớn ma túy

Sáng 5-12, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) thông tin, tại địa phận thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, Công an huyện Đakrông phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triển khai biện pháp nghiệp vụ chặn bắt T.Q.T. (sinh năm 1988) chở theo L.H.H.Q. (sinh năm 1996, cùng trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang lưu thông hướng Lao Bảo về Đông Hà bằng xe máy.

Công an bắt giữ các đối tượng cùng tang vật

Qua khám xét, Công an huyện Đakrông đã phát hiện, thu giữ trên người hai đối tượng 12.019 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng loại Glock FBI cùng 2 viên đạn.

Công an huyện Đakrông tiến hành khám xét tại nhà riêng đối tượng Q., đã phát hiện thêm 3.400 viên nén màu hồng (nghi là hồng phiến), 1 túi ni lông bên trong chứa chất bột nghi là ma túy đá, một túi ni lông bên trong chứa chất bột nghi là ketamethamin và 2 viên nén màu xanh.

Tổng cộng số ma túy thu giữ là 15.419 viên ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc theo quy định.

VĂN THẮNG