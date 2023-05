Bắt 2 đối tượng mua bán thận trái phép

Chiều 11-5, Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi, trú phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tạm trú tại 51 Trần Nguyên Hãn, phường Thuận Hoà, TP Huế) và Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại ấp An Qui, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người”.