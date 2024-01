Bắt 2 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 10-1, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sàng (sinh năm 1970) và Tô Văn Tây (sinh năm 1995) cùng trú huyện An Phú (tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Sàng và Tô Văn Tây

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 13 giờ 40 ngày 1-1-2024, khi đang trên đường tuần tra tại khu vực chùa Cây Cóc (xã Khánh An, huyện An Phú), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Sàng và Tây đang đưa một người phụ nữ tên T., quê tỉnh Kiên Giang sang Campuchia trái phép.

Sau khi biết Sàng và Tây bị bắt, ngày 3-1-2024, đối tượng Đặng Văn Trường (sinh năm 1984, ngụ huyện An Phú) chủ động đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận là đồng phạm.

Theo Công an tỉnh An Giang, đây là đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Campuchia trái phép, hoạt động trong thời gian dài, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, có nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án nhanh chóng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

HOÀNG TUẤN