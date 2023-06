Bắt 3 người Hàn Quốc có lệnh truy nã của Interpol

Tới 21 giờ tối 30-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng Công an TP Thuận An điều tra vụ xe tải tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Thuận An Hòa, hướng từ đường 22-12 ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, làm 4 người thương vong.