Bắt "chủ mưu" xuyên tạc, bịa đặt về Khu công nghiệp Phù Mỹ

Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1969, trú thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Tòng bị bắt tạm giam trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Võ Thị Phụng (sinh năm 1979, cùng xã Phù Mỹ Đông) – người đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều video clip có nội dung kích động, xuyên tạc, bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phụng đã khai nhận, trong thời gian tham gia khiếu kiện trái pháp luật và tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự liên quan đến dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, bị can đã được Nguyễn Văn Tòng tuyên truyền, xúi giục và hướng dẫn.

Cụ thể, Tòng đã cung cấp thông tin sai lệch về dự án, hướng dẫn Phụng tập luyện và phát trực tiếp trên mạng xã hội 6 video clip có nội dung hò hét, kích động, vu khống doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Tòng thừa nhận hành vi tuyên truyền, xuyên tạc và kích động Võ Thị Phụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tòng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Như Báo SGGP đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Phụng để điều tra hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo điều tra, sáng 19-8-2025, tại khu vực lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông), Phụng dùng tài khoản Facebook “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 video clip ghi lại cảnh nhiều người dân tụ tập, có lời lẽ kích động, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về dự án, gây mất an ninh trật tự. Cơ quan An ninh điều tra xác định, hành vi của Võ Thị Phụng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp, chính quyền địa phương và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

