Bắt đối tượng cướp 430 tờ vé số của cụ bà khốn khó

Ngày 7-9, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng đối tượng Nguyễn Thuận Thảo (SN 1980, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6-9, bà Nguyễn Thị D. (SN 1962, trú TP Buôn Ma Thuột) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng điều khiển xe mô tô cướp giật 430 tờ vé số trị giá 4.300.000 đồng.

Đối tượng Thảo tại cơ quan công an

Tiếp nhận sự việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành rà soát camera tại khu vực xảy ra sự việc, lấy lời khai người bị hại và người liên quan. Qua sàng lọc đối tượng, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thuận Thảo là người gây ra vụ việc, nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Thảo có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, tội trộm cắp tài sản và tội cướp giật tài sản.

MAI CƯỜNG