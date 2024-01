Bắt đối tượng giả danh công an lừa "chạy án"

Biết con ông C. bị công an khởi tố, bắt tạm giam, Chu Viết Thông gọi điện với ông C. nói là cán bộ Công an TPHCM có thể lo cho con ông tại ngoại và không bị bắt giam. Tin tưởng, ông C. chuyển hơn 70 triệu đồng cho Thông.