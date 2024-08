Bắt đối tượng trốn truy nã 20 năm

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Kim Tư (sinh năm 1980, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quyết định truy nã số 02 ngày 12-4-2005 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2001, Tư cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an huyện Hóc Môn, TPHCM bắt quả tang khi đang bán thuốc tân dược gây nghiện cho một số người và bị cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 12-4-2002, Tư bị TAND TPHCM tuyên phạt 7 năm tù, nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tháng 8-2002, TAND TPHCM ủy thác cho TAND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định thi hành án về khoản phạt tù đối với Lê Thị Kim Tư nhưng Tư không chấp hành và bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2005, Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã.

Lê Thị Kim Tư tại cơ quan điều tra



Qua làm việc, Tư khai nhận trong thời gian trốn thi hành án, Tư đến tỉnh Tây Ninh và sử dụng tên là Huỳnh Thị Thúy để sinh sống bằng nghề làm thuê. Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Lê Thị Kim Tư cho Cơ quan Thi hành án Công an tỉnh đưa đi chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định.

THÀNH NHƠN