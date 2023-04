Bắt giam Phó Trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 người khác

Mở rộng vụ “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 6 (TPHCM) và Chi cục đăng kiểm số 9 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công an TPHCM đã khởi tố bắt tạm giam với Phó Trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 người khác.

Tối 22-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (Phó Trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam), Phạm Đình Thắm (Đăng kiểm viên, Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam), Lương Đức Thái (Phó Giám đốc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương) và Vũ Đức Nhất (Phó Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, hiện đang làm việc tại Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ” được quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự. Các quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 6 (TPHCM) và Chi cục đăng kiểm số 9 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định ngoài việc đưa tiền cho các đăng kiểm viên để được bỏ qua các lỗi trong quá trình thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa, các đối tượng còn tiến hành lập hồ sơ thẩm định thiết kế.

Sau đó, các đối tượng liên hệ, móc nối với cán bộ thuộc Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam để được cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế các phương tiện đóng mới, thẩm định thiết kế hoán cải, cải tạo.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra ngày 6-5-2022 tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm giữ các tàu là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép.

Điều tra làm rõ các phương tiện này, công an xác định một số đăng kiểm viên Chi cục đăng kiểm Hải Hưng và Phòng Tàu sông, Cục đăng kiểm Việt Nam đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm đối với các phương tiện này.

Công an đã triệu tập các đối tượng gồm: Tuấn Anh, Thăm, Thái và Nhất tới làm việc. Qua làm việc nhóm này thừa nhận hành vi như trên. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan vụ án.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng.