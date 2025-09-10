Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen các lực lượng chức năng đã tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Triệt phá một vụ ma túy

Thủ tướng gửi thư khen đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án QB525 và HT825, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 535,5kg ma túy các loại và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Chiến công của các lực lượng đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, mưu trí, khôn khéo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng kịp thời có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng vừa qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ an toàn, hạnh phúc cho nhân dân.

PHAN THẢO