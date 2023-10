Bắt người đàn ông dụ dỗ trẻ em “chat sex” để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 12-10, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Sang (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM phát hiện một số đối tượng dùng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân “chat sex”. Các đối tượng thu thập ảnh nóng, clip khỏa thân, sau đó khống chế, cưỡng đoạt tài sản.

Phòng PA05 phối hợp cùng Công an quận 8 xác định đối tượng trên là Sang nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sang khai thông qua mạng xã hội đã làm quen nhiều trẻ em. Sau đó, Sang dụ dỗ nạn nhân "chat sex", chia sẻ hình ảnh, clip nhạy cảm, khơi gợi tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý… Tiếp đó, Sang thu thập hình ảnh và clip này rồi đe dọa, ép buộc nạn nhân.

Sang buộc các nạn nhân tiếp tục gửi hình ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân. Nếu nạn nhân không thực hiện, Sang sẽ đăng hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Hiện, Phòng PA05 và Công an quận 8 tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.