Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Sáng 6-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai) và ông Phan Văn Thanh (64 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.