Khởi tố vụ bé gái bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra về hành vi "Hành hạ con". Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Huy (19 tuổi) về hành vi "Hành hạ người khác".

Các quyết định đã được VKSND khu vực 17 phê chuẩn.

z7148419258790_bab0cb9149f5ed2c64609c0c2ce52ddd.jpg
Bé M.T thời điểm được đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể

Hiện tại, sức khỏe của bé Phạm Thị M.T (9 tuổi) đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên tạm thời đưa bé vào Trung tâm bảo trợ để tiện chăm sóc, vì không có người thân.

Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, Phạm Thị Bé Như (mẹ ruột bé M.T) và người tình là Ngô Văn Huy thường xuyên đánh đập bé M.T vì cho rằng bé “không nghe lời”.

Ngày 21-10, Công an phường Tân Uyên nhận tin báo có vụ bạo hành bé gái tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5 (phường Tân Uyên). Công an địa phương đã đến hiện trường giải quyết vụ việc, đồng thời đưa bé M.T đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, hai người này khai nhận do có tình cảm nên Phạm Thị Bé Như cùng con gái M.T dọn đến phòng trọ trên để sinh sống cùng Huy. Thời gian sinh sống tại đây, cho rằng bé M.T "không nghe lời" nên hai người này đã đánh đập bé nhiều lần.

VĂN CHÂU

