Nhiều ca sốt xuất huyết nguy kịch chỉ sau ít ngày sốt cao

Gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tiếp tiếp nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết (SXH) mà bệnh nhân đã rơi vào nguy kịch chỉ sau vài ngày sốt cao.

Bệnh SXH thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu

Ngày 15-9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo về việc xuất hiện nhiều trường hợp rất nguy kịch chỉ sau vài ngày mắc SXH.

Theo bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận không ít ca mắc SXH mà bệnh nhân đã rơi vào nguy kịch chỉ sau vài ngày sốt cao, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, tính mạng bị đe dọa.

Bệnh SXH thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu, với triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, đau đầu… Từ ngày thứ 4, khi sốt đỡ, đa phần người bệnh dần ổn định, nhưng một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh lý nền, người thừa cân, béo phì...

Do đó, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt vì nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát trong thời điểm này.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám cho một bệnh nhân SXH rất nặng

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm khuyến cáo, người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc SXH cần được khám đánh giá hàng ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 cho đến hết ngày thứ 7 của bệnh để phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ tiến triển nặng và can thiệp điều trị kịp thời.

Người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, như: đau tức bụng vùng hạ sườn phải, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu mũi, miệng, tức ngực khó thở… cần phải đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

Thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 65.000 trường hợp mắc SXH với 11 ca tử vong (so với cùng kỳ năm ngoái, số mắc cao hơn 20,8% và tử vong nhiều hơn 5 ca).

MINH KHANG