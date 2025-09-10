Bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được ghép đồng thời tim, phổi được xuất viện

Ngày 10-9, sau 48 ngày điều trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức cho ra viện đối với chị T.N.Q. (38 tuổi) là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được ghép đồng thời tim, phổi thành công.

Chia sẻ khi được ra viện, chị Q. không giấu được xúc động khi “được tái sinh từ cõi chết’’ và gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy thuốc, người hiến tạng và gia đình người hiến tạng đã trao cho chị sự sống hiện tại.

"Trước khi lên bàn mổ, dù là bệnh nhân đầu tiên được ghép đồng thời tim, phổi nhưng tôi luôn có niềm tin vào tay nghề của các y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức. Thực sự tôi rất biết ơn các thầy thuốc cho tôi hồi sinh khỏe mạnh. Tôi biết ơn, tri ân người hiến tạng, gia đình người hiến tạng đã trao cho tôi sự sống, nhịp thở như nhịp thở của người bình thường", chị Q. bày tỏ.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức tặng quà của Bộ trưởng Bộ Y tế cho bệnh nhân T.N.Q.

Trước đó, bệnh nhân Q. có tiền sử bệnh thông liên nhĩ, tăng áp động mạch phổi nặng và đã được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2011. Khi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng suy thất phải không hồi phục, hở ba lá nặng/tiền sử bít dù thông liên nhĩ, khả năng tử vong tính theo ngày nên có chỉ định ghép cả tim và phổi đồng thời, dù không kịp thời gian điều trị suy dinh dưỡng và phổi người hiến có nhiễm khuẩn…

Tập thể y, bác sĩ chụp hình lưu niệm với bệnh nhân T.N.Q. và gia đình

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nhấn mạnh, sự thành công của ca ghép đồng thời tim, phổi cho bệnh nhân suy đa tạng đã mở ra một dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến vượt bậc của bệnh viện trong lĩnh vực ghép đa tạng, đồng thời đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thành tựu này mở ra cơ hội sống và hướng điều trị mới cho những bệnh nhân mắc bệnh tim, phổi giai đoạn cuối.

TS Dương Đức Hùng thông tin về ca ghép đồng thời tim, phổi đầu tiên ở Việt Nam

Ghép đồng thời tim, phổi là một kỹ thuật y học tiên tiến. Trong đó, cả tim và 2 phổi của người bệnh được thay thế đồng thời từ người hiến tạng phù hợp. Đây là giải pháp điều trị cuối cùng cho các bệnh nhân mắc đồng thời bệnh tim và phổi giai đoạn cuối, khi tất cả các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả. Mỗi năm, trên thế giới chỉ thực hiện được khoảng 100 ca ghép đồng thời tim, phổi do nguồn tạng hiếm, quy trình phẫu thuật phức tạp và nguy cơ biến chứng cao.

KHÁNH NGUYỄN