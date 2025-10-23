Cứu sống ngư dân bị tai nạn lao động ở Côn Đảo

Ngày 22-10, các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng ê kíp của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu kịp thời, giúp ngư dân 54 tuổi bị dập nát khoeo chân sau tai nạn lao động qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày, trong tình trạng dập nát vùng khoeo phải sau tai nạn lao động trên tàu cá vào buổi sáng.

Sau khi sơ cấp cứu cho bệnh nhân bằng thuốc giảm đau, chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, băng cố định chi tổn thương và chụp X-quang, các bác sĩ tại Côn Đảo đã hội chẩn từ xa với BS CK2 Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, và BS TS Mai Trọng Tường, chuyên gia vi phẫu.

Kết quả hội chẩn xác định bệnh nhân bị trật khớp gối, vết thương phức tạp vùng khoeo bên phải, dập đứt bó mạch khoeo và hoại tử toàn cơ vùng cẳng chân phải giờ thứ 13 trên cơ địa bị xơ vữa mạch máu. Đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, đe dọa tính mạng do bệnh nhân mất máu nhiều và có nguy cao sốc nhiễm trùng nhiễm độc do mô hoại tử.

Thực hiện kết luận hội chẩn, các bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại Côn Đảo cùng y bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã tiến hành mổ cấp cứu đoạn chi 1/3 giữa dưới vùng đùi bên phải. Ca mổ kết thúc lúc 23 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chăm sóc hồi sức sau mổ.

KHÁNH CHI