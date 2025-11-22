Bệnh viện Thống Nhất chi viện 10 bác sĩ hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22-11, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, 10 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã đến tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân công tác y tế, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất trước giờ lên đường hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

22 giờ 30 ngày 21-11, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận nhiệm vụ, 10 bác sĩ xuất phát ngay trong đêm.

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất biểu dương tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của các thành viên đoàn công tác.

"Đây là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với đồng bào khi gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh", PGS-TS-BS Lê Đình Thanh nhấn mạnh.

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cũng đề nghị đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền, y tế địa phương nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ đạt hiệu quả cao và an toàn.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất động viên các bác sĩ trước khi đoàn lên đường

Đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất gồm 10 bác sĩ đến từ các khoa: Cấp cứu, Phẫu thuật gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực chống độc, Ngoại chấn thương chỉnh hình, Nội nhiễm… Đoàn mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu, tư trang gọn nhẹ bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời. Bệnh viện sẽ tiếp tục cung cấp vật tư, thiết bị cho đoàn trong những ngày tiếp theo.

THÀNH SƠN