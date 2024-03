Chiều 6-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ trong công an nhân dân vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Biểu dương nghệ sĩ trong lực lượng vũ trang được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Đợt phong tặng danh hiệu lần thứ 10, quân đội có 22 nghệ sĩ được phong tặng; trong đó có 12 NSND và 10 NSƯT.

Tại buổi lễ gặp mặt, tuyên dương các nghệ sĩ quân đội được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ, các nghệ sĩ quân đội đã luôn thể hiện rất tốt vai trò người nghệ sĩ - chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật, góp phần quan trọng xây đắp nên phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; làm nên những giá trị đặc sắc của văn hóa quân sự Việt Nam nói riêng và những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam nói chung…

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao. Quân đội không chỉ được trang bị vũ khí ngày càng hiện đại, cán bộ, chiến sĩ có giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng của Đảng và có trình độ tác chiến cao mà còn phải là lực lượng có sức mạnh từ trong cội nguồn văn hóa dân tộc và phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; biết sáng tạo và thưởng thức văn hóa, nghệ thuật một cách tinh tế, có đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, góp phần tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới.

Để đáp ứng được điều đó, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật; khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo, cống hiến của các nghệ sĩ để ngày càng có nhiều tác phẩm hay, tính nghệ thuật cao, phản ánh, quảng bá, động viên, khích lệ kịp thời tinh thần của bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công tác, học tập, lao động sản xuất; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao, tâm huyết với sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Đảng, quân đội…

Cùng ngày, Bộ Công an cũng tổ chức gặp gỡ, tuyên dương 4 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND và NSƯT trong đợt này. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng và biểu dương các nghệ sĩ công an nhân dân (CAND) vừa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT nói riêng, biểu dương những thành tích đạt được trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ - chiến sĩ CAND nói chung.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, các nghệ sĩ trong CAND được phong tặng NSND, NSƯT vừa được phong tặng tiếp tục là sự ghi nhận, trưởng thành về tài năng, uy tín nghệ thuật của đội ngũ nghệ sĩ CAND. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân các nghệ sĩ mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ trong CAND và các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong CAND xây dựng mối quan hệ bền chặt, hiệu quả giữa Bộ Công an với các hội văn học, nghệ thuật của Trung ương và địa phương; phát huy vai trò của các văn nghệ sĩ trong việc nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật các tác phẩm…

MAI AN