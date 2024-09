Bình Dương: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi

Sáng 14-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.T.B.T. (44 tuổi, quê Đồng Nai) bị nước mưa cuốn trôi vào khuya 13-9 tại khu vực đường Suối Sệp (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).