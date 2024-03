Bình Phước: Khởi tố cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi

Tối 19-3, thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) về tội “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.