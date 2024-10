Bộ trưởng Bộ Công an: Chuyển đổi số ngành công an phải thực chất

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị về chuyển đổi số trong ngành công an và sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch 377 của Bộ Công an về số hóa hồ sơ, tài liệu trong công an nhân dân.

Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Năm 2024, Bộ Công an xác định là năm mà ngành bắt đầu chuyển trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử và thực hiện chuyển đổi số các mặt công tác. Theo kế hoạch, năm 2024, ngành công an thực hiện 83 nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó có 59 nhiệm vụ có thời hạn. Năm 2024 cũng là năm mà toàn ngành công an thực hiện kế hoạch số 377 với mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2025 hoàn thành số hóa 100% hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác nghiệp vụ, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội nghị, Bộ Công an thông tin, đến nay công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành 31/59 nhiệm vụ chuyển đổi số có thời hạn. Về số hồ sơ, tài liệu, 100% công an đơn vị, địa phương đã có kế hoạch thực hiện; hiện đã có 117/126 đơn vị, địa phương ban hành danh mục hồ sơ cần số hóa theo 3 nhiệm vụ cụ thể.

Cũng theo Bộ Công an, sau 2 năm thực hiện kế hoạch số 377, tới nay Cục Hồ sơ Nghiệp vụ (Bộ Công an) đã thực hiện số hóa 24.000 tập hồ sơ lên hệ thống cơ sở dữ liệu, hơn 15.000 tập hồ sơ tài liệu nghiệp vụ; đã quét, lưu hơn 1,8 triệu giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

Các đơn vị, công an địa phương đã số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày từ ngày 1-7-2022 đến nay. Văn phòng Bộ Công an cũng đã hoàn thành kết nối kho dữ liệu điện tử kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Công an với kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia và đồng bộ gần 1 triệu kết quả phục vụ tái sử dụng khi người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối và tiếp nhận hơn 1,7 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin từ các bộ, ngành, địa phương; kết nối, làm sạch 236 triệu thông tin của các đơn vị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Năm 2024, cổng dịch vụ công của Bộ Công an tiếp tục được triển khai mở rộng thanh toán trực tuyến; tích hợp phát hành biên lai điện tử. Trong 9 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 55,8 triệu hồ sơ trực tuyến. Theo Bộ TT-TT, cổng dịch vụ công của Bộ Công an đang xếp thứ 2/21 bộ, ngành.

Hiện nay, Bộ Công an đã cấp trên 87,7 triệu thẻ CCCD gắn chip; thu nhận hơn 78 triệu hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt hơn 57 triệu tài khoản.

Các đại biểu tham quan một số mô hình chuyển đổi số của công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương công an các đơn vị, địa phương đã đạt được những kết quả, con số rất ấn tượng trong chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tài liệu trong công an nhân dân, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Công an các cấp tiếp tục khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đưa chuyển đổi số của ngành công an lên tầm cao mới.

Các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi số ngành công an. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu toàn lực lượng công an quyết tâm chuyển đổi sang phương thức mới, khoa học, hiện đại. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng viện dẫn những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị đối với công tác chuyển đổi số và khẳng định: Đây là trách nhiệm vẻ vang, đầy vinh dự, tự hào.

Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, đồng thời nêu rõ 7 yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, bảo đảm chuyển đổi số lực lượng công an phải bằng thực chất, chất lượng, hiện đại, xứng đáng với vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia; rà soát đánh giá tổng thể khó khăn, điểm nghẽn, chỉ rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành để khắc phục triệt để; thường xuyên kiểm đếm, kiểm tra, xử lý trách nhiệm những đơn vị chậm tiến độ, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với những bộ, ngành có nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong ngành Công an nếu triển khai chậm, muộn, các đơn vị tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an để làm việc trực tiếp trên tinh thần “vướng mắc, khó khăn ở bộ, ngành nào chúng ta sẽ trực tiếp làm việc, tháo gỡ ngay ở đó”.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý công an các đơn vị, địa phương tập trung tạo lập dữ liệu, nguồn tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng của kỷ nguyên mới; tập trung hoàn thiện phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ quản như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu không gian mạng; khẩn trương triển khai Trung tâm dữ liệu Bộ Công an, qua đó cung cấp thông tin, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, hoàn thành tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung trong năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, trong quá trình chuyển đổi số phải xây dựng kho dữ liệu số hóa hồ sơ dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn mạng, thông tin, bí mật dữ liệu số và coi đây là yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số. Bảo vệ chủ quyền an ninh, an toàn, dữ liệu quốc gia trên không gian mạng. Các hệ thống thông tin của công an các đơn vị, địa phương.

ĐỖ TRUNG