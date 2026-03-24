Bồi đắp niềm tin vào cơ quan dân cử

Kết quả bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XVI cho thấy những điểm mới trong cơ cấu và chất lượng ĐB: tỷ lệ ĐB hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay; số ĐB ngoài Đảng tiếp tục tăng. Điều này khẳng định sự chuyển biến rõ về chất lượng, tính đại diện và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo danh sách Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, tỷ lệ ĐB chuyên trách đạt 40% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, với 100% ĐB dự kiến hoạt động chuyên trách đều trúng cử, giúp tăng tính độc lập, khách quan trong hoạt động lập pháp và giám sát.

Thực tiễn ghi nhận, ĐB chuyên trách có điều kiện dành trọn thời gian, tâm huyết cho công tác nghị trường, từ nghiên cứu, tham vấn chính sách đến theo dõi, giám sát việc thực thi pháp luật. Khi tỷ lệ này tăng lên, chất lượng thảo luận, tranh luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng được nâng tầm.

Nhìn lại hành trình thông qua Luật Đất đai 2024, cử tri hẳn còn nhớ những phiên thảo luận sôi nổi tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 Quốc hội khóa XV. Nhiều ĐB chuyên trách đã liên tục tranh luận về phương pháp định giá đất và cơ chế thu hồi đất. Họ không chỉ phát biểu một lần, mà tranh luận đến cùng để bảo vệ quan điểm: quyền lợi của người dân phải là trung tâm của mọi chính sách bồi thường. Chính sự phản biện quyết liệt dựa trên kiến thức chuyên sâu của ĐB chuyên trách đã giúp Quốc hội đi đến quyết định hợp lòng dân, đó là bỏ khung giá đất, xác định giá theo nguyên tắc thị trường.

Cùng với đó, việc có 18 ĐB ngoài Đảng trúng cử (tăng so với nhiệm kỳ trước) tiếp tục khẳng định tính rộng mở, đa dạng của Quốc hội. Điều này cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố trong cơ quan dân cử, nơi không chỉ đại diện cho ý chí của Đảng mà còn phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Có thêm ĐB ngoài Đảng sẽ có thêm góc nhìn, thêm trải nghiệm và tiếng nói đa chiều trong làm chính sách. Những ĐB này, khi tham gia nghị trường, được kỳ vọng góp phần làm phong phú thảo luận, tăng tính phản biện, từ đó giúp các quyết sách sát thực tiễn hơn, khả thi hơn.

Khi cơ quan dân cử vừa có đội ngũ chuyên nghiệp, vừa bảo đảm tính đại diện rộng rãi thì mỗi quyết định được đưa ra sẽ đúng về chủ trương, trúng với thực tiễn đời sống, “chạm” được vào những mong mỏi của người dân. Từ đó tiếp tục bồi đắp niềm tin của cử tri vào một Quốc hội ngày càng gần dân.

THU HƯỜNG