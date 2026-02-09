Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 318 tỷ đồng

Từ việc một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá.

Chiều 9-2, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, bước đầu cơ quan công an làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án gồm: nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.

Theo tài liệu điều tra, bước đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của một ngân hàng số tiền hơn 318 tỷ đồng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình điều tra, xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng cho thấy, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng trên cả nước, được các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Theo cơ quan công an, ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ, tang vật vụ án

Làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống các doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Cùng với đó, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Theo cơ quan công an, các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Một trong các bị can của vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Trong đó, Hà Thị Thương (trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Các đối tượng khác đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Các đối tượng đã đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG