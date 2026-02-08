Khởi tố, bắt tạm giam nhóm chuyên trộm mèo quy mô lớn tại xã Đông Thạnh

Ngày 8-2, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp mèo với số lượng lớn để bán thu lợi bất chính.

Clip triệt phá băng nhóm chuyên trộm mèo quy mô lớn tại xã Đông Thạnh

Trước đó, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên đi vào ban đêm tại các khu dân cư xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ để bắt trộm mèo.

Các đối tượng cùng tang vật

Nhóm này mang theo nhiều dụng cụ như súng bắn điện, chĩa, bẫy, mồi nhử và đặc biệt là bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Quá trình điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức và phân công vai trò chặt chẽ. Đối tượng Mai Quý Nhẫn (SN 1957) đóng vai trò đầu nậu, trực tiếp liên hệ đặt mua mèo từ Nguyễn Gia Khánh (SN 2006) và Nguyễn Chánh Tín (SN 2004).

Phương tiện, dụng cụ bẫy bắt mèo của các đối tượng

Tại hiện trường kiểm tra hành chính ở ấp 42, xã Đông Thạnh, lực lượng chức năng tạm giữ 6 đối tượng. Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm 18 con mèo cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc bẫy bắt.

Theo lời khai của Đỗ Trung Phát, mỗi ngày nhóm có thể bắt được số lượng lớn mèo, bán cho đối tượng Nhẫn với giá 90.000 đồng/kg để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI