Cà Mau: Lốc xoáy làm sập và hư hỏng 20 căn nhà

Sáng 29-10, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Lốc xoáy xảy ra vào ban đêm gây nhiều thiệt hại cho người dân

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 28-10, trên địa bàn ấp Thanh Tùng (xã Thanh Tùng) xảy ra lốc xoáy với cường độ mạnh.

Lốc xoáy làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 5 căn chòi nuôi tôm công nghiệp, tốc mái 15 căn nhà, ảnh hưởng 7 ao nuôi tôm công nghiệp của người dân dân; tổng giá trị thiệt hại khoảng 910 triệu đồng; rất may lốc xoáy không thiệt hại về người.

Lực lượng công an và dân quân xã Thanh Tùng hỗ trợ dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ông Mai Việt Triều thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Thanh Tùng đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng ghi nhận hiện trường, hỗ trợ dọn dẹp, đảm bảo an toàn lưới điện và giao thông đi lại cho người dân xung quanh.

TẤN THÁI