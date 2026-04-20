Cà Mau tổ chức cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I

Chiều 20-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Tuần lễ khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch và cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt chủ trì buổi họp báo

Thông tin về cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười, cho biết mục đích của cuộc thi nhằm tôn vinh các sản phẩm gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường được sản xuất tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo ban tổ chức, thời gian tiếp nhận mẫu gạo dự thi từ ngày 20-4 đến 17 giờ ngày 23-4, tổ chức chấm thi ngày 25-4 và công bố kết quả và trao giải thưởng.

Đối tượng dự thi là các tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo và cơ sở chọn tạo giống lúa, có sản phẩm gạo đang sản xuất trên địa bàn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tư cách pháp nhân.

Mỗi đơn vị tham gia 1 mẫu sản phẩm gạo dự thi. Cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải “Câu chuyện hạt gạo hay nhất”.

Trong khi đó, Tuần lễ khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch có nhiều hoạt động như: không gian ngành hàng lúa - muối - sản phẩm OCOP; Ngày hội bánh dân gian Nam bộ kết hợp với hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch, ẩm thực; không gian “Chạm công nghệ - mở tương lai”…

TẤN THÁI