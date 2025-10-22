Cá sấu hơn 50kg bò vào khu dân cư phố biển Quy Nhơn

Tối 22-10, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiếp nhận một cá thể cá sấu do người dân địa phương bắt giữ.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân khu phố 23, phường Quy Nhơn Nam (sát chân núi Vũng Chua) phát hiện một con cá sấu bò vào khu dân cư. Cá sấu nặng hơn 50kg, dài gần 2m. Người dân đã bắt và báo cho chính quyền địa phương.

Cá sấu được người dân bắt để bàn giao cho đơn vị chức năng

Cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp kiểm tra, lập biên bản, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc ban đầu trước khi bàn giao cho đơn vị bảo tồn.

Theo xác định ban đầu, cá thể cá sấu này thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá sấu để chăm sóc, trả về lại tự nhiên

Đại diện phường Quy Nhơn Nam cho biết, nhiều khả năng cá sấu từ khu vực núi Vũng Chua bò xuống. Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận cá sấu xuất hiện trong khu dân cư, nên tiếp tục xác minh.

NGỌC OAI