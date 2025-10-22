Xã hội

Cá sấu hơn 50kg bò vào khu dân cư phố biển Quy Nhơn

SGGPO

Tối 22-10, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiếp nhận một cá thể cá sấu do người dân địa phương bắt giữ.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân khu phố 23, phường Quy Nhơn Nam (sát chân núi Vũng Chua) phát hiện một con cá sấu bò vào khu dân cư. Cá sấu nặng hơn 50kg, dài gần 2m. Người dân đã bắt và báo cho chính quyền địa phương.

z7144826378766_2bb0164a3bd5af2324e3a9b1a1f87718.jpg
Cá sấu được người dân bắt để bàn giao cho đơn vị chức năng

Cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp kiểm tra, lập biên bản, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc ban đầu trước khi bàn giao cho đơn vị bảo tồn.

Theo xác định ban đầu, cá thể cá sấu này thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

z7144825903632_765986bb72bc5ed32578ca148ccc2cbe.jpg
Cơ quan chức năng tiếp nhận cá sấu để chăm sóc, trả về lại tự nhiên

Đại diện phường Quy Nhơn Nam cho biết, nhiều khả năng cá sấu từ khu vực núi Vũng Chua bò xuống. Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận cá sấu xuất hiện trong khu dân cư, nên tiếp tục xác minh.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

cá sấu động vật hoang dã động vật quý hiếm động vật nhóm 1B Quy Nhơn Nam Quy Nhơn Gia Lai phát hiện người dân khống chế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn