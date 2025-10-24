Cần lộ trình khi chuyển chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã

Quang cảnh buổi tọa đàm “Giữ nguyên mô hình chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và điều chỉnh thời gian chuyển giao về cấp xã”. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS Phạm Viết Thuận, Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM thông tin, theo Nghị quyết số 316/NQ-CP do Chính phủ ban hành đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương sắp xếp lại hệ thống khuyến nông và Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu của nghị quyết này nhằm tinh gọn bộ máy, thống nhất dữ liệu và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, việc chuyển chức năng về cấp xã vào thời điểm hiện nay còn nhiều vướng mắc về nhân lực chưa đủ, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Từ khảo sát tại các địa phương, viện kiến nghị giữ nguyên mô hình chi nhánh VPĐKĐĐ hiện nay, đồng thời điều chỉnh thời điểm chuyển giao chức năng về xã cho đến khi đủ điều kiện về nhân sự, dữ liệu và kỹ thuật.

TS Phạm Viết Thuận, Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi tọa đàm, PGS TS Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho rằng việc chuyển chi nhánh VPĐKĐĐ chuyển giao về cấp xã cần đáp ứng 4 điều kiện. Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai số hóa toàn tỉnh, thành và bảo đảm đường truyền, thiết bị tại xã. Thứ hai, phải được hoàn thiện pháp lý và ban hành quy định cụ thể về thẩm quyền, phân cấp và chuyển đổi tổ chức. Thứ ba, đào tạo, sắp xếp lại cán bộ, hướng dẫn chuyển đổi viên chức - công chức và tập huấn địa chính xã. Thứ tư, cần phải có lộ trình thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm, mở rộng dần; giám sát thường xuyên, tránh gián đoạn dịch vụ công.

“Nếu chúng ta triển khai đúng lộ trình, đảm bảo hạ tầng, pháp lý, nhân lực, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp hệ thống đăng ký đất đai hoạt động thống nhất, minh bạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững”, PGS TS Nguyễn Đinh Tuấn chia sẻ.

Các chuyên gia nêu ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: THANH HIỀN

Theo luật sư Hoàng Thị Thu, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV HTVN, trong những năm gần đây, các vụ án, tranh chấp về đất đai diễn ra thường xuyên, thậm chí phát sinh thành các vụ án hình sự với mức độ nguy hiểm và phức tạp. Vì vậy, mỗi bước đi, mỗi thay đổi về đất đai cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo về mặt lập pháp cũng như sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

"Việc bỏ hay giữ mô hình Chi nhánh VPĐKĐĐ vô cùng cấp thiết nhưng là một bài toán khó, nếu không xử lý thấu đáo sẽ rất dễ dẫn đến những xáo trộn trong bộ máy hành chính vốn chưa ổn định hoàn toàn sau sáp nhập. Do đó, phương án tạm thời giữ nguyên mô hình VPĐKĐĐ và chi nhánh, đồng thời áp dụng các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi cả cơ quan chuyển giao và cơ quan tiếp nhận đều đã sẵn sàng, đáp ứng cả về nhân sự, ngân sách, trang thiết bị cũng như có cơ chế pháp luật rõ ràng thì mới có thể chuyển giao nhanh chóng và đồng bộ", luật sư Hoàng Thị Thu nêu.

THANH HIỀN