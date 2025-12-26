Cần Thơ: Tuyên án các bị cáo vụ đưa, nhận hối lộ trong cấp phù hiệu xe

Ngày 26-12, TAND Khu vực 5 – Cần Thơ đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, xảy ra trong quá trình cấp phù hiệu xe tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng (trước đây).

Bị cáo Sơn (phải) và Sang tại phiên tòa

Các bị cáo trong vụ án gồm: Thái Thanh Sơn (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”; Cao Thanh Sang (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng - Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái (thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng trước đây) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sơn Phụng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (từ năm 2010) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (trước đây). Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu mở rộng quy mô, số lượng phương tiện tăng nhanh, công ty nhiều lần thực hiện thủ tục xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải, bổ sung loại hình vận tải hàng hóa và xin cấp phù hiệu xe theo quy định.

Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, hồ sơ của công ty Sơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Do đó, việc cấp đổi giấy phép và cấp phù hiệu xe của công ty gặp nhiều khó khăn, phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần và thường xuyên bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đến cuối năm 2015, Sơn đã nhờ người giới thiệu, dẫn đến gặp Cao Thanh Sang, thời điểm này giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Trong quá trình gặp gỡ, trao đổi, hai bên đã thống nhất để việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu xe cho các phương tiện của công ty Sơn được “thuận lợi”, mỗi phù hiệu xe được cấp, Sơn sẽ phải đưa cho Sang 500.000 đồng/xe. Sơn đã đồng ý với thỏa thuận này.

Sự việc được phanh phui khi giữa Sơn và Sang xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Sơn làm đơn tố giác Sang "Nhận hối lộ". Quá trình điều tra xác định, Sơn có 12 lần chuyển tiền cho Sang, với tổng số tiền 236,2 triệu đồng. Trong đó, 224 triệu đồng là tiền cấp phù hiệu xe (448 xe x 500.000 đồng/xe) và 12.2 triệu đồng là tiền liên quan việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải.

Ngoài ra, bị cáo Sơn còn cho rằng, từ khoảng năm 2015 đến năm 2023, bị cáo đã chuyển tổng số tiền “đưa hối lộ” khoảng 4 tỷ đồng cho bị cáo Sang. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh, Sang cũng không thừa nhận, nên cơ quan tiến hành tố tụng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với phần tiền này.

Từ các hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Thanh Sơn 1,5 năm tù về tội phạm tội “Đưa hối lộ”; bị cáo Cao Thanh Sang nhận mức án 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính .

