UBND TP Huế kháng cáo bản án thu hồi đất làm dự án nhà rường Huế

Sau bản án sơ thẩm liên quan đến việc thu hồi đất dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế, UBND TP Huế đã có đơn kháng cáo.

Ngày 6-2, TAND TP Huế ban hành thông báo về việc kháng cáo đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2026/HC-ST ngày 7-1, trong vụ án "Khiếu kiện hành vi hành chính" giữa bên khởi kiện là Công ty CP Đầu tư thương mại du lịch New Việt Thắng (do ông Lê Ngọc Thiện là người đại diện pháp luật) và người bị kiện là UBND TP Huế (người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng là Chủ tịch UBND TP Huế).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-1-2026, HĐXX TAND TP Huế chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty New Việt Thắng; tuyên bố hành vi ban hành Thông báo 185/TB-UBND ngày 16-5-2025 là trái pháp luật và buộc Chủ tịch UBND TP Huế phải thu hồi thông báo nói trên.

Dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế giai đoạn 1 có vốn đầu tư 450 tỷ đồng. Theo thiết kế, giai đoạn này dự án sẽ xây dựng 24 nhà rường

Ngày 29-1-2026, TAND TP Huế nhận được đơn kháng cáo của UBND TP Huế. Trong đơn, phía bị kiện kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị tòa án cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện của Công ty New Việt Thắng; đồng thời khẳng định Thông báo số 185/TB-UBND ngày 16-5-2025 về việc thu hồi đất dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế là đúng quy định pháp luật. Bên kháng cáo đề nghị buộc doanh nghiệp phải chấp hành Thông báo 185...

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính, TAND TP Huế đã thông báo cho Viện KSND TP Huế và các đương sự liên quan biết để thực hiện quyền gửi ý kiến, tài liệu, chứng cứ cho tòa án cấp phúc thẩm xem xét.

Ngày 16-5-2025, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế ký ban hành Thông báo số 185/TB-UBND về việc thu hồi khu đất thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế của Công ty CP Đầu tư thương mại du lịch New Việt Thắng tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy; nay là phường Thanh Thủy, TP Huế. Đồng thời, yêu cầu công ty này phải xử lý, di dời tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 45 ngày để hoàn trả mặt bằng. Nếu quá thời hạn ghi trong thông báo mà công ty không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Công ty CP Đầu tư thương mại du lịch New Việt Thắng đã khởi kiện vụ việc đến TAND TP Huế để yêu cầu UBND TP Huế thu hồi Thông báo số 185/TB-UBND.

VĂN THẮNG