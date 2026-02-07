Gia Lai: Triệt phá đường dây bắt trộm khoảng 5.200 con chó

Ngày 7-2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan nhiều vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn.

Số chó bị bắt giữ

Trong đó, đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Hoan (SN 1984, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai).

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ trộm chó. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rất chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, tháng 12-2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS xác lập chuyên án và tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công băng nhóm 6 đối tượng.

Dụng cụ trộm chó

Điều tra bước đầu xác định, từ tối thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, các đối tượng tập trung tại nhà Hoan, thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia cặp đi trộm chó. Các đối tượng sử dụng kích điện và thòng lọng.

Số chó trộm được chủ yếu bán cho Trần Văn Toản (SN 1986, trú tỉnh Quảng Ngãi), sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh khác. Tài liệu thu thập xác định, mỗi ngày, các đối tượng trộm khoảng 20 con chó, trọng lượng khoảng 200kg. Trong năm 2025 đến nay, ước tính, các đối tượng đã trộm khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỷ đồng.

HỮU PHÚC