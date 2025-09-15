Người từng bị Covid-19 có thể mắc hoại tử xương

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo, những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương sau Covid-19.

Có sự liên hệ giữa Covid-19 và hoại tử xương. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra những thay đổi bệnh lý cụ thể trong hoại tử chỏm xương đùi (ONGB), phát triển sau Covid-19.

Căn bệnh nghiêm trọng này là do tích tụ các tế bào mast (một loại tế bào miễn dịch, có nguồn gốc từ tủy xương) ở những vùng bị xơ hóa nặng và huyết khối mạch máu. Các bác sĩ giải thích sự gián đoạn cung cấp máu dẫn đến hoại tử mô xương, đau đớn, mất khả năng vận động và phải thay khớp.

Trước đại dịch, các nguyên nhân chính được cho là do sử dụng steroid trong thời gian dài, nghiện rượu và chấn thương.

Tuy nhiên, kể từ năm 2020, số ca bệnh đã tăng mạnh ở những bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ và không hề dùng hormone liều cao. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò trực tiếp có thể có của virus trong sự phát triển của bệnh.

Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích bệnh lý các mẫu mô xương được lấy trong quá trình nội soi khớp ở 88 bệnh nhân, với 41 người trong số này mắc ONGB sau Covid-19 và 47 người mắc các bệnh khác.

Ở nhóm bệnh nhân từng mắc Covid-19, lượng tế bào mast ở các vùng hoại tử, xơ hóa và xung quanh mạch máu cao hơn 9,1 lần so với nhóm còn lại. Ngoài ra, nhóm bệnh nhân từng mắc Covid-19 còn có phản ứng u hạt tế bào khổng lồ rõ rệt - dấu hiệu của hiện tượng viêm. Trong ổ tổn thương, hình thành các khối u hạt chứa tế bào khổng lồ đa nhân, góp phần vào việc phá hủy xương.

Thời kỳ đầu của đại dịch Covid-19, virus SARS-CoV-2 dường như chỉ nguy hiểm vì có nguy cơ tử vong cao. Khi nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện virus có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và mô khác nhau, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm.

Tin liên quan Phương pháp mới điều trị bệnh Covid-19

MINH CHÂU