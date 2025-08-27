Bão số 5 làm 8 người chết và mất tích, không chủ quan với áp thấp nhiệt đới mới

Tính đến chiều 27-8, đã thống kê có 8 người chết và mất tích, 47 người bị thương do bão số 5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra công điện khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới mới ngoài Biển Đông.

Chiều 27-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện đề nghị các địa phương và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông.

Theo công điện, sáng cùng ngày, vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tâm ở 17,7 độ vĩ Bắc và 119 độ kinh Đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10-15 km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều 27-8

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, sức gió có thể tăng lên cấp 7, giật cấp 9, phạm vi nguy hiểm từ 15 đến 18,5 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114 độ kinh Đông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, kiểm soát chặt hoạt động tàu thuyền và thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển khỏi vùng nguy hiểm hoặc không tiến vào khu vực rủi ro.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng phương tiện, con người để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Công điện cũng đề nghị hệ thống đài duyên hải và các cơ quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương tăng cường phát thông tin dự báo, cảnh báo để chính quyền cơ sở, người dân và các ngư dân, thuyền viên tàu thuyền trên biển nắm chắc diễn biến áp thấp nhiệt đới, có biện pháp ứng phó kịp thời.

Chiều 27-8, phương tiện qua lại đường Võ Chí Công ở Hà Nội vẫn bì bõm trong nước

Nước sông Thương ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) ngày 27-8

Chiều 27-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ, sạt lở, ngập lụt… tại Bắc Trung bộ và Bắc bộ.

Theo tổng hợp từ các địa phương đã có 5 người chết, 3 người mất tích và 47 người bị thương do bão số 5, hoàn lưu mưa lũ bão.

Quốc lộ 32 qua đèo Khau Phạ (tỉnh Lào Cai) tan hoang khi 2.000m3 đất đá nền đường bị cuốn trôi

Về nhà cửa, 32 căn bị sập hoàn toàn, hơn 31.000 nhà tốc mái, hư hỏng và gần 4.000 nhà bị ngập sâu. Hệ thống công trình xã hội cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với 407 trường học, 48 cơ sở y tế và 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 94.700ha lúa, 11.200ha hoa màu và gần 9.800ha cây ăn quả bị ngập hoặc hư hại, cùng hơn 53.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị lũ cuốn trôi.

Các địa phương cũng thống kê hơn 164.000 cây xanh bị gãy đổ, hơn 10.500ha rừng và hơn 10.500ha cây công nghiệp bị hư hại.

Về thủy sản, hơn 4.000ha ao hồ nuôi bị ngập và 274 lồng bè bị cuốn trôi. Bão đã làm 102 tàu thuyền bị chìm, va đập hoặc hư hỏng.

Hệ thống điện ở tỉnh Bắc Ninh bị cơn lốc phá ngổn ngang

Hệ thống điện có hơn 3.500 cột bị gãy đổ và gần 700.000 khách hàng vẫn đang mất điện dù các sự cố trên lưới cao thế đã cơ bản được khắc phục.

