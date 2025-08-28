Miền Bắc hửng nắng, miền Nam mưa nhiều

Hà Nội còn ngập nước

Sáng nay, Hà Nội và miền Bắc đã hửng nắng từ sớm. Thế nhưng, nhiều khu vực đường vẫn ngập, nước chưa rút kịp, xe cộ đi lại khó khăn.

Nguyên nhân là do hệ thống hồ điều hòa và sông tiêu thoát còn căng tràn nước. Một số sông đang ở mức cao, nước rút chậm (như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích…).

Đường từ Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công ở Hà Nội sáng 28-8. Ảnh: NHƯ TRƯỜNG

Khu biệt thự tiền tỷ Ciputra Hà Nội sáng 28-8 còn ngập nước chưa rút hết. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Các điểm vẫn đang ngập nặng hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thành và một số ít ở nội thành: phía Tây và Tây Nam cùng với phía Bắc Hà Nội, như khu vực Viện K (đường Phạm Tu), cầu Ngà đường 70, đường Võ Chí Công (hướng Nhật Tân), khu vực Ciputral, khu Tây Mỗ và An Khánh, đường gom dọc Đại lộ Thăng Long (từ đê Song Phương đến Big C Thăng Long).

Tại các điểm này, xe cộ vẫn đi lại khó khăn.

Đường Võ Chí Công ở phía Bắc Hà Nội vẫn ngập nặng sáng nay 28-8. Ảnh: NGUYỄN THẨM

Khu vực Nhật Tân (Hà Nội) ùn tắc vào giờ cao điểm sáng 28-8. Ảnh: MINH NGUYỄN

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua và rạng sáng nay, nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng đã xuất hiện mưa rào và dông, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được đến rạng sáng 28-8 có nơi vượt 90mm, như trạm khí tượng Khe Nà 1 (Nghệ An) ghi nhận 114,4mm, trạm Việt Trung (Quảng Trị) 96,4mm và trạm Diên Bình (Quảng Ngãi) 94,6mm.

Lượng mưa đo từ tối 27﻿-8 đến 7 giờ sáng 28-8. Nguồn dữ liệu theo Vrain

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, chiều tối và tối nay, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và khu vực Nam bộ với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa lớn trên 80mm.

Mưa vào sáng sớm 26-8, tại khu vực phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh minh họa

Ở phía Bắc, các dữ liệu vệ tinh cho thấy, thời tiết hôm nay chuyển biến tích cực. Tại Hà Nội và nhiều nơi khác, mưa đã tạnh, trời dần quang, nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ (cao nhất 29-30 độ C), thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

PHÚC HẬU