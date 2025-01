Cặp nam nữ đánh tới tấp tài xế xe công nghệ trong đêm giao thừa

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải clip cảnh cặp nam nữ đánh tới tấp tài xế xe công nghệ trên đường phố. Clip thể hiện, một nam tài xế xe ôm công nghệ bị đôi nam nữ quật ngã xuống đường, sau đó liên tục đánh.

Lúc đó, một tài xế xe ôm công nghệ khác vào căn ngăn liền bị người đàn ông kia xua đuổi. Chưa dừng lại, người phụ nữ leo lên người tài xế, dùng tay liên tục đấm vào đầu rồi dùng chân đè đầu anh này xuống mặt đường.

Vụ việc khiến nam tài xế bị thương, giao thông khu vực ùn ứ. Nhiều người dùng điện thoại quay lại clip đăng tải lên mạng gây phẫn nộ dư luận.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 31-12-2024 tại đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1). Trao đổi với phóng viên báo SGGP, lãnh đạo Công an quận 1 xác nhận sự việc trên.

“Trong sáng hôm nay, Công an đã mời cặp nam nữ tới làm việc. Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, cặp nam nữ đi chung xe máy trên đường thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người khác. Phát hiện vụ việc, tài xế xe ôm công nghệ vào can ngăn thì bị cặp nam nữ đánh”, lãnh đạo Công an quận 1 cho biết.

HOÀNG HIẾU