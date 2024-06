Trong cơn say, người đàn ông bị nữ người mẫu gạ gẫm chát sex. Sau đó, nữ người mẫu sử dụng các nội dung chát để khống chế, uy hiếp, yêu cầu người đàn ông này chuyển hơn 450 triệu đồng.

Chát sex với người mẫu AI Deepfake, người đàn ông mất hơn 450 triệu đồng

Ngày 15-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM đang cùng Công an quận 10 điều tra vụ 1 người trình báo bị các đối tượng sử dụng AI Deepfake (sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video clip bằng trí tuệ nhân tạo) để tạo ra người mẫu nổi tiếng, dụ dỗ chát sex rồi lừa đảo.

Trước đó, tháng 5-2024, ông T. (ngụ quận 5) thông qua mạng xã hội quen biết một tài khoản Facebook cá nhân có hình ảnh của nữ người mẫu nổi tiếng nên kết bạn, làm quen. Được một thời gian, nữ người mẫu chủ động gọi video call (cuộc gọi có hình ảnh) để trò chuyện thân mật với ông T..

Do thấy rõ hình ảnh, nơi sinh sống, sinh hoạt của nữ người mẫu nổi tiếng nên ông T. tin tưởng. Sau đó, trong một lần ông T. say xỉn, nữ người mẫu gạ gẫm chát sex nên ông đồng ý.

Sau khi có được clip, hình ảnh ông T. chát sex, nữ người mẫu sử dụng làm công cụ tống tiền ông này. Nữ người mẫu đã uy hiếp, yêu cầu ông T. chuyển tiền, nếu không sẽ gửi hình ảnh, clip “nóng” cho người thân, bạn bè của ông.

Lo sợ, ông T. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản hơn 450 triệu đồng do nữ người mẫu nổi tiếng chỉ định. Tuy nhiên, nạn nhân tiếp tục bị uy hiếp, tống tiền nên đã trình báo công an.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, thủ đoạn lừa đảo, tống tiền như trường hợp ông T. gần đây nở rộ. Công an các địa phương cũng liên tục tiếp nhận trình báo, tố giác của nạn nhân... Đây là loại tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép hình ảnh, giả giọng nói, tạo các video clip, đặc biệt dùng kỹ thuật “Deepfake” tạo ra những hình ảnh, video có độ chân thực cao, giả người khác vào mục đích lừa đảo, tống tiền.

Hoặc có thể các đối tượng tạo ra hình ảnh, video clip "nhạy cảm" của nạn nhân để thao túng tâm lý và đe dọa nạn nhân. Mục đích của các đối tượng là nhằm uy hiếp bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm và tống tiền, buộc nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu.

Theo Công an TPHCM, tội phạm lừa đảo trực tuyến ngày càng phổ biến trên các mạng xã hội Facebook, ứng dụng Telegram, WhatsApp, Instagram, Linkedln và email. Những video và hình ảnh khiêu dâm được tạo ra bằng "Deepfake" có thể hủy hoại uy tín và cuộc sống của nạn nhân. Vì vậy, người dân nên lưu ý không để bị sập bẫy…

CHÍ THẠCH