Xã hội

Cháy kho gỗ lúc rạng sáng

SGGPO

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 23-11 tại phường An Phú (TPHCM), đến nay ghi nhận không có thiệt hại về người.

Đến sáng 23-11, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

chay 2.jpg
Lực lượng phá rào tiếp cận chữa cháy

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại kho gỗ của Công ty G.M. tại đường An Phú 11, phường An Phú. Diện tích nhà kho khoảng 7.000m².

Đến sáng 23-11, đám cháy vẫn chưa được dập tắt vì trong kho chứa gỗ và nhiều vật liệu dễ bắt lửa, thiệt hại về tài sản chưa thể ước tính.

chay 1.jpg
Ngọn lửa bốc nhanh gây khó cho công tác chữa cháy

Trước đó, ngay khi xảy ra cháy, nhận tin báo, lực lượng PCCC của địa phương lập tức có mặt, nhưng do ngọn lửa lan nhanh nên không thể khống chế.

Trong đêm, ngoài 15 xe chữa cháy, 4 xe chỉ huy PCCC, 70 chiến sĩ tham gia ứng cứu cùng lực lượng tại chỗ, còn có sự chi viện từ lực lượng PCCC khu công nghiệp VSIP 1.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết, vụ cháy xảy ra ở nhà xưởng sử dụng làm kho gỗ của Công ty V.M. không gây thương vong về người.

VĂN CHÂU

Từ khóa

cháy xưởng gỗ phường an phú cảnh sát PCCC Cháy kho gỗ VSIP 1

