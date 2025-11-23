Đồng Nai: Người dân xuyên đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

Tất cả nguyên liệu từ gạo, đậu xanh, thịt heo đến lá dong, lá chuối đều được người dân quyên góp, ủng hộ. Mỗi người một tay, nhóm vo gạo, tẩy vỏ đậu, rửa lá; nhóm khác xắt thịt, chuẩn bị nhân; chị em phụ nữ đảm nhiệm phần gói bánh. Bánh gói xong được chuyển ngay đến khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn hoạt động suốt đêm.
Quần áo, mì gói, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cũng được phân loại, đóng thùng để vận chuyển. Lực lượng đoàn thể và thanh niên địa phương túc trực hỗ trợ, đảm bảo tiến độ và an toàn trong quá trình chuẩn bị.
Để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ, phường Trảng Dài đã huy động xe công và xe tải nặng sẵn sàng xuất phát ngay trong rạng sáng 23-11. Những chuyến hàng nghĩa tình này thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Đồng Nai, góp phần hỗ trợ thiết thực cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn sau thiên tai.