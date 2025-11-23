Xã hội

Đồng Nai: Người dân xuyên đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

Đêm 22 rạng sáng 23-11, không khí tại Nhà văn hóa phường Trảng Dài  (tỉnh Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm người dân cùng chung tay gói bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ dữ.

Người dân phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) xuyên đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: NBH
Mỗi người một việc

Tất cả nguyên liệu từ gạo, đậu xanh, thịt heo đến lá dong, lá chuối đều được người dân quyên góp, ủng hộ. Mỗi người một tay, nhóm vo gạo, tẩy vỏ đậu, rửa lá; nhóm khác xắt thịt, chuẩn bị nhân; chị em phụ nữ đảm nhiệm phần gói bánh. Bánh gói xong được chuyển ngay đến khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn hoạt động suốt đêm.

Mang nồi lớn đến nấu bánh ủng hộ đồng bào vùng lũ
Những nồi bánh chưng, bánh tét đỏ lửa suốt đêm

Quần áo, mì gói, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cũng được phân loại, đóng thùng để vận chuyển. Lực lượng đoàn thể và thanh niên địa phương túc trực hỗ trợ, đảm bảo tiến độ và an toàn trong quá trình chuẩn bị.

Quần áo, nhu yếu phẩm cũng được các chị em phụ nữ mang đến quyên góp

Để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ, phường Trảng Dài đã huy động xe công và xe tải nặng sẵn sàng xuất phát ngay trong rạng sáng 23-11. Những chuyến hàng nghĩa tình này thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Đồng Nai, góp phần hỗ trợ thiết thực cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn sau thiên tai.

PHÚ NGÂN

