Tính đến sáng 23-11, có 102 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ, sạt lở

Sáng 23-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở tại Trung bộ.

Tính đến 7 giờ cùng ngày, đã có 102 trường hợp chết và mất tích do mưa lũ, lụt, sạt lở tại nhiều tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, gồm 90 người chết (Quảng Trị 1 người, TP Huế 2 người, TP Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người) và 12 người còn mất tích tại TP Đà Nẵng (2 người), Đắk Lắk (8 người), Khánh Hòa (2 người).

Thiệt hại về nhà ở gồm: 1.154 căn bị hư hỏng và 185.733 nhà bị ngập (nhiều nhất tại tỉnh Đắk Lắk với khoảng 150.000 nhà.

Hiện tại, Gia Lai không còn hộ dân bị ngập.

Tại Đắk Lắk, vẫn còn 4 xã, phường bị ngập, gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ, trong đó nhiều khu vực của xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân ngập sâu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, nước tiếp tục rút song vẫn còn 87 hộ với 364 khẩu ở xã Diên Điền và xã Hòa Trí bị ảnh hưởng.

Tại Lâm Đồng, cơ bản nước lũ đã rút, người dân đang dọn dẹp, còn 127 hộ bị ngập tại xã Nam Đà (105 hộ) và xã Cát Tiên (22 hộ).

Số liệu thiệt hại về nông nghiệp là: 80.825ha lúa và hoa màu, 117.067ha cây lâu năm. Số gia súc - gia cầm bị chết và cuốn trôi là 3.234.742 con. Thiệt hại thủy sản là 1.157ha.

Ngoài ra, quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Trên các tuyến giao thông khác, hiện còn 12 vị trí trên quốc lộ bị ngập hoặc sạt lở, gồm 1 điểm trên đường Trường Sơn Đông tại tỉnh Quảng Ngãi (Km158+450) và 11 điểm trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Về điện, trong tổng số 1.178.186 khách hàng bị ảnh hưởng, hiện đã khôi phục được 920.141 khách hàng, còn 258.045 khách hàng mất điện.

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ước tính thiệt hại kinh tế sơ bộ đến sáng 23-11 là 9.035 tỷ đồng, gồm Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.

PHÚC VĂN