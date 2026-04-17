Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 từ ngày 4-5

Dịp lễ 30-4 và 1-5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ lễ từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5. Do đó, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5 tại TPHCM sẽ bắt đầu từ ngày 4-5.

Nhân viên Bưu điện TPHCM chi trả lương hưu cho người hưởng

BHXH TPHCM vừa có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5.

Cụ thể, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, BHXH TPHCM chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4-5. Đối với hình thức chi trả tiền mặt, Bưu điện TPHCM chi trả từ ngày 11 đến ngày 12-5 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13 đến hết ngày 25-5 tại các Bưu cục.

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào chủ nhật, ngày lễ thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

NGÔ BÌNH