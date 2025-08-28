7 ngày công chiếu, phim Mưa đỏ thu 200 tỷ đồng

Sau 7 ngày chiếu chính thức, cộng với doanh thu các suất chiếu sớm, Mưa đỏ đã vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng vào chiều 28-8.

Theo chuyên trang thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến 19 giờ 30 ngày 28-8, phim đạt doanh thu hơn 204 tỷ đồng.

Đặc biệt, riêng trong ngày 28-8, phim vẫn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé với gần 23 tỷ đồng, gần 280 ngàn vé bán ra và được xếp số lượng suất chiếu rất cao 4.795.

Mưa đỏ chỉ mất 1 tuần để cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Nguồn: Box Office Vietnam

Với doanh thu trong ngày cao ngất ngưởng, Mưa đỏ hiện vượt xa doanh thu của một phim Việt khác cũng đang có các suất chiếu sớm là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn hiện đạt doanh thu hơn 2,7 tỷ đồng trong ngày 28-8.

Với thành tích ấn tượng nêu trên, Mưa đỏ hiện đang xếp thứ 11 trong danh sách các phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Hiện 4 bộ phim xếp trên Mưa đỏ đều phát hành trong năm 2025, lần lượt là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ), Nhà gia tiên (243 tỷ), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ) và Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ).

Với đà tăng trưởng như hiện tại, cùng với sức nóng, hiệu ứng truyền miệng trên mạng xã hội và kỳ nghỉ lễ 2-9 sắp đến, Mưa đỏ hoàn toàn có khả năng vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng.

Phim tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên mạng xã hội. Ảnh: ĐPCC

Mới đây, đại diện nhà phát hành Galaxy cũng hé lộ thông tin bộ phim còn có sự tham gia của những diễn viên đặc biệt - những thương binh trên chiến trường năm xưa.

Trong một phân cảnh tại hầm phẫu thuật của bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn), thương bệnh binh nằm chật cứng, tiếng rên la ở khắp nơi trong căn hầm ngột ngạt, ngày một chật chội hơn. Trên một chiếc giường bệnh, một thương binh đã bị cưa cụt hẳn hai chân đang nằm lặng lẽ, cảnh quay lướt qua nhanh những sự tàn khốc của chiến tranh đã nhanh chóng in vào tâm trí khán giả đến lặng người.

Những tưởng đoàn làm phim Mưa đỏ đã sử dụng hóa trang hoặc kĩ xảo điện ảnh, nhưng sự thực lại càng khiến khán giả sững sờ hơn. Người chiến sĩ nằm trên giường bệnh ấy chính là một thương binh thực thụ từ chiến trường Quảng Trị năm nào.

Rất nhiều thương binh với đủ loại chấn thương đã có mặt tại phim trường Mưa đỏ để giúp đoàn làm phim quay những thước phim chân thật mà đau xé lòng. Trở lại với khung cảnh năm xưa, một lần nữa, họ lại cống hiến cho đất nước, đem chính tấm thân không lành lặn góp một phần vào tác phẩm hun nóng lòng yêu nước của thế hệ tương lai.

Hậu trường cảnh căn hầm phẫu thuật trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ: “Các bác cựu chiến binh luôn đến phim trường từ rất sớm, có người đi bằng xe ba bánh tự chế. Thời điểm quay Mưa đỏ là lúc thời tiết ở Quảng Trị đang rét buốt, nhưng các ông, các bác không ngại khó khăn đã nằm yên cho chúng tôi hóa trang trong trang phục lính mùa hè rất mỏng, rồi lại quay phim khá lâu.

Trời lạnh như thế hẳn là các vết thương cũ sẽ đau buốt. Chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần người lính bộ đội Cụ Hồ, và trong lòng luôn tràn ngập sự biết ơn với những người đã sẵn sàng cùng chúng tôi làm sống lại một trang lịch sử của dân tộc”.

Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy cũng chia sẻ lý do mời các cựu chiến binh tham gia quay phim: “Chúng tôi tâm niệm phải cố gắng hết sức để có được những thước phim chân thực nhất. Vì vậy, đoàn làm phim đã nảy ra ý định táo bạo là mời các bác thương binh thật đến hỗ trợ ghi hình. Và rất may mắn là các ông, các bác đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình.

Các bác không chỉ là tham gia đóng phim, mà đây còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ của Mưa đỏ được gặp gỡ người thật việc thật, giúp họ càng hiểu rõ hơn nhân vật và lý tưởng của những người trấn giữ Thành cổ năm đó.

Được biết, trong quá trình thực hiện, ê-kíp đoàn phim đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội và tỉnh Quảng Trị.

Mưa đỏ hiện đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY