Chiêu “phù phép” xe gian thành xe mới của chủ hệ thống cửa hàng xe máy

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến, ngụ huyện Hóc Môn) cùng 12 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.