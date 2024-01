Vụ “phù phép” gần 4.000 xe gian tung ra thị trường: 2 người đàn ông đầu thú

Biết không thoát tội, Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như là người trực tiếp “phù phép” gần 4.000 xe gian tung ra thị trường đã tới cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ Đường dây “phù phép” gần 4.000 xe gian tung ra thị trường như Báo SGGP thông tin, ngày 27-1, Công an TPHCM đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Oai (sinh năm 1990) và Nguyễn Hữu Như (sinh năm 1984, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Đây là 2 đối tượng đã bỏ trốn sau khi Công an TPHCM triệt phá đường dây nói trên. Quá trình điều tra, Công an TPHCM quyết định truy nã bị can Oai và Như về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Oai và Như (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Ngày 25-1, Như biết không thoát tội nên đã tới Công an xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đầu thú. Một ngày sau, Oai đến Công an xã Tân Phước (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để đầu thú.

Đến nay, Công an TPHCM xác định, sau khi có được nguồn xe không rõ nguồn gốc và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Bùi Văn Tân (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Tại đây, Tân thuê Oai và Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó, nhóm “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.

Tang vật thu giữ

Trong vụ án này, Công an TPHCM đã bắt tạm giam Bùi Văn Tân và 12 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.



CHÍ THẠCH