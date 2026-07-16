Chốt phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% áp dụng từ ngày 1-1-2027

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng 16-7, tại phiên họp thứ hai, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 tăng bình quân 7,8%, áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Theo tổ chức công đoàn, phương án được Hội đồng Tiền lương quốc gia thông qua gồm: lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng; vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng. Mức tăng tương ứng dao động 310.000-390.000 đồng/tháng, tùy từng vùng.

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1-1-2027. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và đời sống người lao động, tổ chức công đoàn đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027. Cơ sở đề xuất mức tăng như trên là trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP ước tăng 8,18%; gần 169.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; nhiều chỉ số sản xuất, kinh doanh tiếp tục cải thiện.

Sau quá trình thảo luận, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất chốt phương án tăng 7,8%.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, các bên đã trao đổi trên tinh thần chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, từ đó đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về mức tăng 7,8%. Phương án này hướng tới mục tiêu hài hòa lợi ích, vừa cải thiện thu nhập của người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất.

PHÚC HẬU