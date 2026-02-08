UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giải thể Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, đồng thời chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự về Trung tâm Hội nghị Hương Sen thuộc Văn phòng UBND TPHCM.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây phối hợp với Công an TPHCM thực hiện thủ tục thu hồi con dấu theo quy định. Việc bàn giao và nộp lại con dấu phải hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Trong quá trình bàn giao, các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn phải bảo đảm xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn.

Toàn cảnh trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Ảnh: QUANG VŨ

Khi bàn giao, Văn phòng UBND TPHCM có trách nhiệm tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị và phương tiện của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây để quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Văn phòng UBND TPHCM chỉ đạo Trung tâm Hội nghị Hương Sen tiếp nhận, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao; đồng thời, sắp xếp, bố trí nhân sự của Ban Quản lý (gồm viên chức giữ chức vụ, viên chức không giữ chức vụ và hợp đồng lao động) phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Được biết, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 20ha. Công trình khởi công năm 2009, hoàn thành năm 2012, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Đây là nơi làm việc tập trung của Tỉnh ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành… của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Dự kiến, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh sẽ được giao cho Trường Đại học Y dược TPHCM để sử dụng làm cơ sở phục vụ giáo dục và y tế. Ảnh: QUANG VŨ

Từ ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phần lớn các phòng ban và cán bộ khối cơ quan Đảng đã chuyển về trung tâm TPHCM làm việc. Khu trung tâm hành chính trước đây chỉ còn sử dụng một phần nhỏ diện tích để giải quyết các công việc mang tính chuyển tiếp.

Được biết, sau khi giải thể và bàn giao, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây dự kiến sẽ được giao cho Trường Đại học Y dược TPHCM để sử dụng làm cơ sở phục vụ giáo dục và y tế.

QUANG VŨ